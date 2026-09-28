Börse New York in Rot: NASDAQ 100 fällt zum Ende des Montagshandels zurück

Der NASDAQ 100 bewegte sich zum Handelsschluss im Minus.

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1,08 Prozent leichter bei 30 276,81 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,593 Prozent leichter bei 30 426,63 Punkten, nach 30 608,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 30 081,06 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 480,40 Zählern.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 28.08.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29 433,43 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29 118,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 24 503,85 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 20,12 Prozent. Bei 30 770,63 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Palo Alto Networks (+ 4,63 Prozent auf 392,09 USD), CrowdStrike (+ 2,82 Prozent auf 259,25 USD), Intuitive Surgical (+ 2,37 Prozent auf 414,79 USD), Old Dominion Freight Line (+ 2,05 Prozent auf 176,85 USD) und IDEXX Laboratories (+ 1,89 Prozent auf 529,06 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Arm (-8,70 Prozent auf 283,33 USD), DoorDash (-7,74 Prozent auf 178,39 USD), QUALCOMM (-7,17 Prozent auf 187,48 USD), Intel (-5,67 Prozent auf 116,03 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (-4,79 Prozent auf 715,62 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 33 947 212 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,766 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,78 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at