Börse New York in Rot: NASDAQ 100 gibt letztendlich nach

Der NASDAQ 100 zeigte sich am vierten Tag der Woche im Minus.

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,53 Prozent tiefer bei 25 884,30 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,028 Prozent stärker bei 26 030,08 Punkten, nach 26 022,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26 046,34 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 418,55 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,988 Prozent. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 29.12.2025, bei 25 525,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.10.2025, stand der NASDAQ 100 bei 26 119,85 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 29.01.2025, bei 21 411,46 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 2,69 Prozent. Bei 26 165,08 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 954,18 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Meta Platforms (ex Facebook) (+ 10,40 Prozent auf 738,31 USD), AppLovin (+ 4,96 Prozent auf 569,24 USD), Honeywell (+ 4,89 Prozent auf 227,24 USD), Charter A (+ 4,76 Prozent auf 191,52 USD) und Lam Research (+ 3,59 Prozent auf 248,17 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Atlassian (-10,67 Prozent auf 120,38 USD), Microsoft (-9,99 Prozent auf 433,50 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-9,63 Prozent auf 143,19 USD), Datadog A (-8,81 Prozent auf 128,18 USD) und Workday (-7,65 Prozent auf 174,66 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 47 764 664 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,825 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,11 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,94 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at