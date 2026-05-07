Börse New York in Rot: NASDAQ 100 letztendlich im Minus

Der NASDAQ 100 ging nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 28 563,95 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,047 Prozent auf 28 612,54 Punkte an der Kurstafel, nach 28 599,17 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 28 440,05 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 28 825,52 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ 100 bereits um 3,00 Prozent. Vor einem Monat, am 07.04.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 24 202,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wies der NASDAQ 100 25 075,77 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 07.05.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 19 867,97 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,32 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 28 825,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Punkten.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Datadog A (+ 31,33 Prozent auf 188,73 USD), Fortinet (+ 20,03 Prozent auf 107,97 USD), Axon Enterprise (+ 10,63 Prozent auf 426,89 USD), Zscaler (+ 10,06 Prozent auf 152,79 USD) und CrowdStrike (+ 8,04 Prozent auf 505,72 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Arm (-10,11 Prozent auf 213,31 USD), Marvell Technology (-7,05 Prozent auf 160,01 USD), ON Semiconductor (-4,88 Prozent auf 100,61 USD), Baker Hughes (-4,71 Prozent auf 63,53 USD) und NXP Semiconductors (-4,39 Prozent auf 290,22 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 39 646 075 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,064 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

2026 verzeichnet die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6,96 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at