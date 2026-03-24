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NASDAQ 100 im Fokus 24.03.2026 22:34:50

Börse New York in Rot: NASDAQ 100 letztendlich schwächer

Börse New York in Rot: NASDAQ 100 letztendlich schwächer

So bewegte sich der NASDAQ 100 zum Handelsende.

Der NASDAQ 100 sank im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,77 Prozent auf 24 002,45 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,605 Prozent leichter bei 24 042,23 Punkten, nach 24 188,59 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24 170,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 23 927,69 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 24.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24 977,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.12.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25 656,15 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.03.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 20 180,44 Punkte.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,78 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23 759,97 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell ON Semiconductor (+ 4,09 Prozent auf 62,34 USD), KLA-Tencor (+ 3,62 Prozent auf 1 566,19 USD), Applied Materials (+ 3,37 Prozent auf 373,99 USD), Analog Devices (+ 3,09 Prozent auf 321,83 USD) und Diamondback Energy (+ 2,75 Prozent auf 197,06 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Axon Enterprise (-9,99 Prozent auf 456,60 USD), Atlassian (-8,39 Prozent auf 68,17 USD), Zscaler (-8,16 Prozent auf 139,41 USD), Workday (-5,67 Prozent auf 129,29 USD) und Intuit (-5,38 Prozent auf 432,45 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 34 514 705 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,677 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,08 zu Buche schlagen. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,56 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Applied Materials Inc. 318,75 -2,66% Applied Materials Inc.
Atlassian 57,29 -2,75% Atlassian
Axon Enterprise 396,70 -0,48% Axon Enterprise
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued 262,70 2,58% Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
Diamondback Energy Inc 168,86 -0,14% Diamondback Energy Inc
Intuit Inc. 370,30 -0,88% Intuit Inc.
KLA-Tencor Corp. 1 330,60 -2,36% KLA-Tencor Corp.
Kraft Heinz Company 18,55 0,52% Kraft Heinz Company
NVIDIA Corp. 154,34 1,11% NVIDIA Corp.
ON Semiconductor Corp. 54,55 0,57% ON Semiconductor Corp.
Strategy (ex MicroStrategy) 120,00 1,39% Strategy (ex MicroStrategy)
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Zscaler Inc Registered Shs 120,40 -0,36% Zscaler Inc Registered Shs

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