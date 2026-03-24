Diamondback Energy Aktie
WKN DE: A1J6Y4 / ISIN: US25278X1090
|NASDAQ 100 im Fokus
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24.03.2026 22:34:50
Börse New York in Rot: NASDAQ 100 letztendlich schwächer
Der NASDAQ 100 sank im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,77 Prozent auf 24 002,45 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,605 Prozent leichter bei 24 042,23 Punkten, nach 24 188,59 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24 170,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 23 927,69 Einheiten.
NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 24.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24 977,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.12.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25 656,15 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.03.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 20 180,44 Punkte.
Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,78 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23 759,97 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100
Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell ON Semiconductor (+ 4,09 Prozent auf 62,34 USD), KLA-Tencor (+ 3,62 Prozent auf 1 566,19 USD), Applied Materials (+ 3,37 Prozent auf 373,99 USD), Analog Devices (+ 3,09 Prozent auf 321,83 USD) und Diamondback Energy (+ 2,75 Prozent auf 197,06 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Axon Enterprise (-9,99 Prozent auf 456,60 USD), Atlassian (-8,39 Prozent auf 68,17 USD), Zscaler (-8,16 Prozent auf 139,41 USD), Workday (-5,67 Prozent auf 129,29 USD) und Intuit (-5,38 Prozent auf 432,45 USD).
Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 34 514 705 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,677 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,08 zu Buche schlagen. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,56 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Diamondback Energy Inc
Aktien in diesem Artikel
|Analog Devices Inc.
|278,10
|-0,38%
|Applied Materials Inc.
|318,75
|-2,66%
|Atlassian
|57,29
|-2,75%
|Axon Enterprise
|396,70
|-0,48%
|Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
|262,70
|2,58%
|Diamondback Energy Inc
|168,86
|-0,14%
|Intuit Inc.
|370,30
|-0,88%
|KLA-Tencor Corp.
|1 330,60
|-2,36%
|Kraft Heinz Company
|18,55
|0,52%
|NVIDIA Corp.
|154,34
|1,11%
|ON Semiconductor Corp.
|54,55
|0,57%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|120,00
|1,39%
|Workday Inc
|109,72
|-2,05%
|Zscaler Inc Registered Shs
|120,40
|-0,36%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|24 162,98
|0,67%
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