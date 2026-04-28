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Index im Fokus 28.04.2026 18:01:17

Börse New York in Rot: NASDAQ 100 mittags mit Abgaben

Börse New York in Rot: NASDAQ 100 mittags mit Abgaben

Der NASDAQ 100 bewegt sich heute auf rotem Terrain.

Der NASDAQ 100 gibt im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 1,45 Prozent auf 26 908,46 Punkte nach. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 1,16 Prozent auf 26 988,77 Punkte an der Kurstafel, nach 27 305,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26 877,59 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 27 115,77 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 23 132,77 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 28.01.2026, den Stand von 26 022,79 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 28.04.2025, den Wert von 19 427,29 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,75 Prozent. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 315,23 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Keurig Dr Pepper (+ 2,91 Prozent auf 28,97 USD), Verisk Analytics A (+ 2,46 Prozent auf 179,21 USD), Workday (+ 2,33 Prozent auf 120,57 USD), Diamondback Energy (+ 2,32 Prozent auf 200,97 USD) und Kraft Heinz Company (+ 2,12 Prozent auf 22,39 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Arm (-8,37 Prozent auf 197,81 USD), Applied Materials (-6,04 Prozent auf 380,41 USD), Micron Technology (-5,81 Prozent auf 494,07 USD), Paccar (-5,79 Prozent auf 119,84 USD) und Broadcom (-5,22 Prozent auf 396,38 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 19 085 801 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,327 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Arm Holdings 169,80 0,12% Arm Holdings
Broadcom 340,70 -0,21% Broadcom
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued 256,30 -2,12% Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
Diamondback Energy Inc 175,02 2,51% Diamondback Energy Inc
Keurig Dr Pepper Inc 24,61 0,12% Keurig Dr Pepper Inc
Kraft Heinz Company 19,29 0,72% Kraft Heinz Company
Micron Technology Inc. 442,70 2,83% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 179,58 -1,45% NVIDIA Corp.
Paccar Inc. 101,68 -0,76% Paccar Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 136,18 -4,09% Strategy (ex MicroStrategy)
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