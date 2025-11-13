Börse New York in Rot: NASDAQ 100 nachmittags im Minus

Am Donnerstag ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Am Donnerstag fällt der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 2,25 Prozent auf 24 943,19 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,511 Prozent leichter bei 25 386,95 Punkten, nach 25 517,33 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 25 396,01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 914,83 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ 100 bereits um 1,87 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 13.10.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24 750,25 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 13.08.2025, bei 23 849,04 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 13.11.2024, bei 21 036,16 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 18,92 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 182,10 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Cisco (+ 4,39 Prozent auf 77,21 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 3,87 Prozent auf 708,12 USD), Verisk Analytics A (+ 3,37 Prozent auf 220,09 USD), Biogen (+ 3,02 Prozent auf 166,35 USD) und Gilead Sciences (+ 2,90 Prozent auf 126,98 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Tesla (-7,34 Prozent auf 398,99 USD), Palantir (-6,70 Prozent auf 171,83 USD), Arm (-6,41 Prozent auf 139,21 USD), AppLovin (-6,23 Prozent auf 548,44 USD) und Intel (-5,93 Prozent auf 35,65 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 31 063 110 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,041 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 5,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at