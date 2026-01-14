Airbnb Aktie

Airbnb für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 14.01.2026 20:05:23

Börse New York in Rot: NASDAQ 100 nachmittags im Minus

Börse New York in Rot: NASDAQ 100 nachmittags im Minus

Der NASDAQ 100 sinkt heute.

Der NASDAQ 100 fällt im NASDAQ-Handel um 20:03 Uhr um 1,54 Prozent auf 25 345,40 Punkte zurück. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,646 Prozent auf 25 575,57 Punkte an der Kurstafel, nach 25 741,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 624,19 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 266,20 Zählern.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,06 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25 196,73 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 14.10.2025, mit 24 579,32 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 14.01.2025, den Stand von 20 757,41 Punkten.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Kraft Heinz Company (+ 3,96 Prozent auf 24,44 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 2,36 Prozent auf 177,08 USD), Charter A (+ 2,35 Prozent auf 202,55 USD), Diamondback Energy (+ 2,35 Prozent auf 154,77 USD) und Intel (+ 2,18 Prozent auf 48,32 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil AppLovin (-9,84 Prozent auf 602,81 USD), Intuit (-6,90 Prozent auf 563,51 USD), Airbnb (-6,51 Prozent auf 130,96 USD), Broadcom (-5,26 Prozent auf 335,96 USD) und Booking (-4,79 Prozent auf 5 060,01 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 18 459 961 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,858 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Die Charter A-Aktie präsentiert mit 4,66 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbnb

mehr Nachrichten

Analysen zu Airbnb

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbnb 114,20 0,14% Airbnb
AppLovin Corp 524,30 -1,19% AppLovin Corp
Booking Holdings 4 464,00 0,18% Booking Holdings
Broadcom 295,50 1,18% Broadcom
Charter Inc (A) (Charter Communications) 167,84 -3,36% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Diamondback Energy Inc 129,64 -1,53% Diamondback Energy Inc
Intel Corp. 41,71 -0,23% Intel Corp.
Intuit Inc. 477,60 -1,70% Intuit Inc.
JD.com Inc (spons. ADRs) 25,30 -1,17% JD.com Inc (spons. ADRs)
Kraft Heinz Company 20,92 0,26% Kraft Heinz Company
NVIDIA Corp. 161,04 2,55% NVIDIA Corp.
Strategy (ex MicroStrategy) 147,70 -4,22% Strategy (ex MicroStrategy)

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 25 547,08 0,32%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich höher -- DAX schließt fester -- US-Börsen gehen stärker in den Feierabend -- Asiens Börsen beenden Handel in Rot
Der heimische Aktienmarkt kämpfte sich am Donnerstag in die Gewinnzone zurück. Der deutsche Leitindex zeigte sich wechselhaft. Die US-Börsen notierten am Donnerstag höher. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen