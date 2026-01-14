Börse New York in Rot: NASDAQ 100 nachmittags im Minus

Der NASDAQ 100 fällt im NASDAQ-Handel um 20:03 Uhr um 1,54 Prozent auf 25 345,40 Punkte zurück. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,646 Prozent auf 25 575,57 Punkte an der Kurstafel, nach 25 741,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 624,19 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 266,20 Zählern.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,06 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25 196,73 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 14.10.2025, mit 24 579,32 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 14.01.2025, den Stand von 20 757,41 Punkten.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Kraft Heinz Company (+ 3,96 Prozent auf 24,44 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 2,36 Prozent auf 177,08 USD), Charter A (+ 2,35 Prozent auf 202,55 USD), Diamondback Energy (+ 2,35 Prozent auf 154,77 USD) und Intel (+ 2,18 Prozent auf 48,32 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil AppLovin (-9,84 Prozent auf 602,81 USD), Intuit (-6,90 Prozent auf 563,51 USD), Airbnb (-6,51 Prozent auf 130,96 USD), Broadcom (-5,26 Prozent auf 335,96 USD) und Booking (-4,79 Prozent auf 5 060,01 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 18 459 961 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,858 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Die Charter A-Aktie präsentiert mit 4,66 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at