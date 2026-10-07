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NASDAQ 100-Marktbericht 07.10.2026 22:33:47

Börse New York in Rot: NASDAQ 100 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Börse New York in Rot: NASDAQ 100 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Der NASDAQ 100 ging im Minus aus dem Handelstag.

Der NASDAQ 100 fiel im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,21 Prozent auf 31 160,08 Punkte zurück. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,796 Prozent schwächer bei 30 976,25 Punkten in den Handel, nach 31 224,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 30 904,46 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31 170,12 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,13 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 29 544,16 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 07.07.2026, den Stand von 29 173,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24 840,23 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 23,62 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 31 361,37 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Micron Technology (+ 4,06 Prozent auf 1 088,00 USD), Amgen (+ 2,60 Prozent auf 413,08 USD), Intuit (+ 2,56 Prozent auf 297,24 USD), Intuitive Surgical (+ 2,41 Prozent auf 414,52 USD) und Sandisk (+ 1,92 Prozent auf 1 692,42 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-6,79 Prozent auf 153,37 USD), Nebius (-5,09 Prozent auf 237,15 USD), CrowdStrike (-4,81 Prozent auf 265,44 USD), Teradyne (-4,31 Prozent auf 411,78 USD) und Rocket Lab (-4,18 Prozent auf 71,92 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22 270 623 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 5,128 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Micron Technology-Aktie hat 2027 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,27 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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