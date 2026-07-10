Börse New York in Rot: NASDAQ 100 präsentiert sich am Freitagmittag schwächer

Wenig verändert zeigt sich der NASDAQ 100 am fünften Tag der Woche.

Um 17:58 Uhr verliert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,03 Prozent auf 29 718,94 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,366 Prozent auf 29 618,34 Punkte an der Kurstafel, nach 29 727,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29 771,99 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 484,49 Zählern.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0,485 Prozent. Vor einem Monat, am 10.06.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 28 508,03 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 10.04.2026, den Wert von 25 116,34 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 10.07.2025, einen Wert von 22 829,26 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 17,90 Prozent. 30 762,20 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Meta Platforms (ex Facebook) (+ 6,17 Prozent auf 670,45 USD), Keurig Dr Pepper (+ 2,93 Prozent auf 31,62 USD), PayPal (+ 2,68 Prozent auf 40,27 EUR), MercadoLibre (+ 2,65 Prozent auf 1 855,69 USD) und NVIDIA (+ 2,57 Prozent auf 207,99 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen CrowdStrike (-5,44 Prozent auf 187,60 USD), Datadog A (-4,93 Prozent auf 255,75 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-4,22 Prozent auf 299,58 USD), Palo Alto Networks (-3,98 Prozent auf 324,84 USD) und Fortinet (-3,57 Prozent auf 157,89 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 10 724 777 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,318 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 6,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,51 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at