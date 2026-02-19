Börse New York in Rot: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags schwächer

Um 20:02 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,49 Prozent leichter bei 24 776,01 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,511 Prozent schwächer bei 24 771,65 Punkten, nach 24 898,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 24 890,12 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 690,87 Zählern.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,849 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, mit 25 529,26 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24 640,52 Punkten auf. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 19.02.2025, bei 22 175,60 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 1,71 Prozent. Bei 26 165,08 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 24 387,47 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell eBay (+ 4,31 Prozent auf 85,72 USD), Axon Enterprise (+ 1,88 Prozent auf 438,21 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 1,70 Prozent auf 127,33 USD), Xcel Energy (+ 1,36 Prozent auf 80,76 USD) und American Electric Power (+ 1,19 Prozent auf 128,78 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Booking (-8,75 Prozent auf 3 896,49 USD), Enphase Energy (-4,67 Prozent auf 43,89 USD), ON Semiconductor (-4,42 Prozent auf 67,54 USD), Cadence Design Systems (-3,62 Prozent auf 293,97 USD) und Microchip Technology (-3,45 Prozent auf 76,38 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 11 747 982 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,808 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

In diesem Jahr hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

