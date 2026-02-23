Börse New York in Rot: NASDAQ 100 sackt ab

Der NASDAQ 100 fällt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 1,31 Prozent auf 24 683,77 Punkte zurück. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,308 Prozent leichter bei 24 935,51 Punkten, nach 25 012,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 24 984,82 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 618,23 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 23.01.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25 605,47 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 24 239,57 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 21 614,08 Punkte.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 2,07 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 387,47 Punkte.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell PayPal (+ 5,77 Prozent auf 37,51 EUR), Walmart (+ 2,96 Prozent auf 126,64 USD), Mondelez (+ 2,81 Prozent auf 60,45 USD), Baker Hughes (+ 2,76 Prozent auf 63,93 USD) und Biogen (+ 1,95 Prozent auf 195,77 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Datadog A (-10,84 Prozent auf 103,12 USD), CrowdStrike (-10,63 Prozent auf 347,29 USD), Zscaler (-10,04 Prozent auf 143,71 USD), AppLovin (-9,52 Prozent auf 378,82 USD) und Atlassian (-8,19 Prozent auf 69,76 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 23 981 340 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,923 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

2026 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at