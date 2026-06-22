Börse New York in Rot: NASDAQ 100 sackt schlussendlich ab

Der NASDAQ 100 ging kaum verändert aus dem Montagshandel.

Am Montag ging der NASDAQ 100 nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 30 347,08 Punkten aus dem Handel. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,407 Prozent auf 30 529,99 Punkte an der Kurstafel, nach 30 406,19 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 30 194,25 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30 642,57 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 22.05.2026, lag der NASDAQ 100 bei 29 481,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, einen Wert von 23 898,15 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 21 626,39 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 20,40 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Micron Technology (+ 6,82 Prozent auf 1 211,38 USD), Astera Labs (+ 5,42 Prozent auf 439,66 USD), Lam Research (+ 5,27 Prozent auf 409,54 USD), Intel (+ 5,19 Prozent auf 140,94 USD) und Lumentum (+ 5,17 Prozent auf 893,93 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Arm (-7,22 Prozent auf 407,72 USD), Palantir (-6,98 Prozent auf 119,50 USD), Rocket Lab (-6,48 Prozent auf 100,29 USD), Netflix (-5,82 Prozent auf 72,88 USD) und CoreWeave (-5,65 Prozent auf 111,29 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 35 677 153 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,452 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 7,03 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at