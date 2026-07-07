Börse New York in Rot: NASDAQ 100 schwächelt schlussendlich

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1,77 Prozent tiefer bei 29 173,02 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,13 Prozent leichter bei 29 362,20 Punkten, nach 29 697,87 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 28 974,47 Punkte, das Tageshoch hingegen 29 426,45 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 28 957,60 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, bei 24 202,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 22 685,57 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 15,74 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Zählern.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Gilead Sciences (+ 5,21 Prozent auf 136,36 USD), Workday (+ 4,10 Prozent auf 143,65 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 4,07 Prozent auf 676,23 USD), Diamondback Energy (+ 3,93 Prozent auf 180,56 USD) und DoorDash (+ 3,85 Prozent auf 195,72 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Astera Labs (-11,52 Prozent auf 382,89 USD), Rocket Lab (-10,40 Prozent auf 83,41 USD), Intel (-9,66 Prozent auf 110,39 USD), Teradyne (-9,59 Prozent auf 343,11 USD) und Nebius (-8,37 Prozent auf 195,19 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 32 245 711 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,125 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Die Comcast-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,47 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at