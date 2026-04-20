Börse New York in Rot: NASDAQ 100 verbucht am Montagmittag Abschläge

Am Montag notiert der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,64 Prozent tiefer bei 26 502,89 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 26 662,32 Zählern und damit 0,038 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (26 672,43 Punkte).

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 26 412,52 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 670,11 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 20.03.2026, den Stand von 23 898,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.01.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 24 987,57 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 18 258,09 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 5,14 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 26 719,56 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Atlassian (+ 4,66 Prozent auf 70,06 USD), Marvell Technology (+ 3,87 Prozent auf 145,10 USD), Charter A (+ 3,69 Prozent auf 245,36 USD), Analog Devices (+ 3,01 Prozent auf 382,62 USD) und Enphase Energy (+ 2,92 Prozent auf 33,43 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Intel (-3,97 Prozent auf 65,78 USD), Micron Technology (-3,24 Prozent auf 440,32 USD), Netflix (-3,23 Prozent auf 94,17 USD), Tesla (-2,46 Prozent auf 390,77 USD) und Broadcom (-2,28 Prozent auf 397,27 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 11 219 094 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,167 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,30 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at