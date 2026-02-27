Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Um 16:00 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 0,72 Prozent auf 24 854,77 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,904 Prozent auf 24 808,00 Punkte an der Kurstafel, nach 25 034,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 24 747,25 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 892,82 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 0,324 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.01.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25 939,74 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, mit 25 236,94 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 27.02.2025, mit 20 550,95 Punkten bewertet.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,39 Prozent ein. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 387,47 Punkten.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Netflix (+ 8,62 Prozent auf 91,88 USD), Autodesk (+ 3,48 Prozent auf 241,59 USD), Walmart (+ 1,99 Prozent auf 126,89 USD), Diamondback Energy (+ 1,83 Prozent auf 170,04 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 1,61 Prozent auf 783,20 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Zscaler (-13,12 Prozent auf 145,40 USD), Workday (-6,88 Prozent auf 129,54 USD), Atlassian (-6,17 Prozent auf 74,53 USD), Enphase Energy (-5,27 Prozent auf 43,36 USD) und Datadog A (-5,14 Prozent auf 110,47 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Aktuell weist die Netflix-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 11 377 203 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,021 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,53 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at