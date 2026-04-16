Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Um 15:59 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 0,21 Prozent auf 26 150,01 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,200 Prozent auf 26 256,88 Punkte an der Kurstafel, nach 26 204,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 26 113,65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 256,88 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ 100 bereits um 4,31 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.03.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24 655,34 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 25 529,26 Punkte. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 16.04.2025, mit 18 257,64 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,74 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26 256,88 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Punkten.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit ON Semiconductor (+ 6,72 Prozent auf 77,30 USD), Atlassian (+ 6,11 Prozent auf 70,03 USD), Zscaler (+ 4,64 Prozent auf 137,09 USD), Datadog A (+ 4,56 Prozent auf 126,58 USD) und Old Dominion Freight Line (+ 3,08 Prozent auf 211,50 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil ASML (-3,53 Prozent auf 1 429,47 USD), Marvell Technology (-3,06 Prozent auf 130,48 USD), Applied Materials (-1,96 Prozent auf 386,54 USD), KLA-Tencor (-1,92 Prozent auf 1 714,49 USD) und Tesla (-1,58 Prozent auf 385,74 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 4 009 593 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,045 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,29 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at