Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Das machte das Börsenbarometer in New York am Donnerstag zum Handelsschluss.

Am Donnerstag ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss um 0,29 Prozent auf 25 020,41 Punkte abwärts. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,402 Prozent auf 24 992,73 Punkte an der Kurstafel, nach 25 093,68 Punkten am Vortag.

Bei 25 174,31 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 744,56 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 1,71 Prozent. Vor einem Monat, am 05.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24 548,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25 692,05 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 05.03.2025, einen Stand von 20 628,46 Punkten auf.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,737 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 26 165,08 Punkte. Bei 24 315,84 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Booking (+ 8,46 Prozent auf 4 613,28 USD), Atlassian (+ 7,42 Prozent auf 82,51 USD), Intuit (+ 6,05 Prozent auf 466,79 USD), AppLovin (+ 5,33 Prozent auf 508,56 USD) und Broadcom (+ 4,80 Prozent auf 332,77 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil IDEXX Laboratories (-4,59 Prozent auf 618,92 USD), CSX (-3,81 Prozent auf 41,15 USD), Align Technology (-3,60 Prozent auf 175,60 USD), Vertex Pharmaceuticals (-3,57 Prozent auf 460,82 USD) und Enphase Energy (-3,54 Prozent auf 41,15 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 47 991 104 Aktien gehandelt. Mit 3,773 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,01 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

