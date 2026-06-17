Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Der NASDAQ 100 zeigte sich am dritten Tag der Woche mit negativen Notierungen.

Am Mittwoch bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 0,99 Prozent leichter bei 29 670,95 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,643 Prozent auf 30 160,74 Punkte an der Kurstafel, nach 29 968,13 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30 208,94 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 29 604,93 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2,04 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 29 125,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 24 780,42 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, wies der NASDAQ 100 21 719,08 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 17,71 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Arm (+ 5,69 Prozent auf 418,88 USD), Applied Materials (+ 4,35 Prozent auf 592,92 USD), Broadcom (+ 4,30 Prozent auf 392,90 USD), Marvell Technology (+ 3,90 Prozent auf 289,54 USD) und ASML (+ 3,54 Prozent auf 1 867,83 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil AppLovin (-6,93 Prozent auf 479,49 USD), Charter A (-6,90 Prozent auf 132,00 USD), Old Dominion Freight Line (-5,72 Prozent auf 218,36 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-5,44 Prozent auf 567,58 USD) und Adobe (-5,33 Prozent auf 196,28 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 37 746 568 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,429 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Mit 6,74 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at