Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zum Handelsstart leichter

Der NASDAQ 100 gibt im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,02 Prozent auf 25 457,22 Punkte nach. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,080 Prozent auf 25 441,42 Punkte an der Kurstafel, nach 25 461,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 435,06 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 521,08 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24 239,57 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 23.09.2025, den Stand von 24 580,17 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 23.12.2024, den Wert von 21 503,17 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 21,37 Prozent. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 182,10 Punkten. Bei 16 542,20 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Gilead Sciences (+ 2,30 Prozent auf 127,01 USD), AstraZeneca (+ 1,66 Prozent auf 93,07 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 1,37 Prozent auf 790,00 USD), Amazon (+ 1,27 Prozent auf 231,32 USD) und Constellation Energy (+ 1,22 Prozent auf 362,17 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Enphase Energy (-2,06 Prozent auf 32,81 USD), PepsiCo (-1,87 Prozent auf 144,30 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-1,80 Prozent auf 161,36 USD), Atlassian (-1,67 Prozent auf 161,70 USD) und Starbucks (-1,44 Prozent auf 84,93 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 4 012 660 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,733 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,63 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at