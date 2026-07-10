Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels in der Verlustzone

Der NASDAQ 100 notiert am fünften Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Am Freitag gibt der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ um 0,05 Prozent auf 29 712,83 Punkte nach. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,366 Prozent schwächer bei 29 618,34 Punkten, nach 29 727,10 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 29 759,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29 589,83 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,464 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 10.06.2026, einen Stand von 28 508,03 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.04.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 25 116,34 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 10.07.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 22 829,26 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 17,88 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 30 762,20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Meta Platforms (ex Facebook) (+ 5,21 Prozent auf 664,41 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,74 Prozent auf 98,34 USD), Shopify A (+ 3,58 Prozent auf 127,58 USD), PayPal (+ 3,40 Prozent auf 40,56 EUR) und Thomson Reuters (+ 3,01 Prozent auf 91,48 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Teradyne (-3,75 Prozent auf 349,14 USD), Marvell Technology (-3,47 Prozent auf 234,83 USD), Intel (-3,36 Prozent auf 108,76 USD), Nebius (-2,62 Prozent auf 210,53 USD) und Monolithic Power Systems (-2,55 Prozent auf 1 339,05 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 2 657 259 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,318 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 6,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,51 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at