Börse New York in Rot: NASDAQ Composite am Dienstagmittag in der Verlustzone

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 2,29 Prozent schwächer bei 25 336,67 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,697 Prozent fester bei 26 110,31 Punkten, nach 25 929,66 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 328,72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 259,92 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 26 247,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 22 695,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.06.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 19 591,24 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,04 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Veeco Instruments (+ 8,57 Prozent auf 66,27 USD), Ultra Clean (+ 8,19 Prozent auf 90,80 USD), Pool (+ 5,91 Prozent auf 191,64 USD), Mind CTI (+ 5,30 Prozent auf 0,97 USD) und Repligen (+ 4,18 Prozent auf 130,57 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen ADTRAN (-13,22 Prozent auf 12,58 EUR), Americas Car-Mart (-11,52 Prozent auf 5,76 USD), Elron Electronic Industries (-11,03 Prozent auf 1,51 USD), AXT (-9,01 Prozent auf 82,60 USD) und BlackBerry (-8,45 Prozent auf 8,51 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 11 572 989 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,300 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 13,86 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.at