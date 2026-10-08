AngioDynamics Aktie
WKN: A0B9A5 / ISIN: US03475V1017
|NASDAQ Composite-Marktbericht
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08.10.2026 20:04:19
Börse New York in Rot: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag im Minus
Um 20:02 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,54 Prozent auf 27 113,56 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,445 Prozent tiefer bei 27 416,03 Punkten in den Handel, nach 27 538,69 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 27 491,89 Punkte, das Tagestief hingegen 27 066,76 Zähler.
NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 0,413 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26 421,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 25 870,65 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 23 043,38 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 16,69 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 722,75 Punkten. 20 690,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Expedia (+ 4,59 Prozent auf 270,73 USD), Erie Indemnity (+ 3,75 Prozent auf 225,94 USD), Take Two (+ 3,71 Prozent auf 211,58 USD), IMAX (+ 3,69 Prozent auf 53,35 USD) und Americas Car-Mart (+ 3,13 Prozent auf 1,16 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Resources Connection (-20,32 Prozent auf 2,98 USD), AngioDynamics (-18,32 Prozent auf 11,59 USD), Elron Electronic Industries (-15,24 Prozent auf 0,89 USD), Century Casinos (-13,41 Prozent auf 0,86 USD) und AXT (-10,03 Prozent auf 71,79 USD).
Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 12 047 149 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 5,147 Bio. Euro den größten Anteil ein.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte
Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 18,40 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|America's Car-Mart Inc.
|1,29
|3,20%
|AngioDynamics Inc.
|10,50
|-5,41%
|AXT Inc.
|61,18
|-4,02%
|Century Casinos Inc.
|0,74
|-1,33%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|8,25
|-0,60%
|Elron Electronic Industries Ltd.
|0,89
|-15,24%
|Erie Indemnity Co.
|200,00
|-0,99%
|Expedia Inc.
|241,80
|0,31%
|IMAX Corp.
|45,40
|-4,62%
|NVIDIA Corp.
|205,10
|-0,19%
|Paychex Inc.
|93,42
|0,28%
|Resources Connection Inc.
|2,46
|-5,38%
|SIGA Technologies Inc.
|3,28
|0,00%
|Take Two
|190,80
|2,20%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|27 326,36
|0,49%
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