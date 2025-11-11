Börse New York in Rot: NASDAQ Composite beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone

Der NASDAQ Composite zeigte sich am Dienstagabend in Rot.

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,25 Prozent tiefer bei 23 468,30 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,508 Prozent auf 23 407,72 Punkte an der Kurstafel, nach 23 527,17 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 23 508,44 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 315,28 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 22 204,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 21 385,40 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 11.11.2024, den Stand von 19 298,76 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 21,72 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 784,03 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell SurModics (+ 50,13 Prozent auf 40,94 USD), Geron (+ 7,76 Prozent auf 1,25 USD), Century Casinos (+ 7,45 Prozent auf 1,73 USD), Comtech Telecommunications (+ 7,00 Prozent auf 3,21 USD) und ACADIA Pharmaceuticals (+ 6,85 Prozent auf 23,72 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Century Aluminum (-13,71 Prozent auf 27,88 USD), Ultralife Batteries (-9,29 Prozent auf 5,66 USD), Innodata (-8,86 Prozent auf 62,47 USD), Consumer Portfolio Services (-8,30 Prozent auf 7,95 USD) und Cogent Communications (-6,78 Prozent auf 20,62 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 49 623 203 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,955 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Upbound Group-Aktie weist mit 4,28 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 15,32 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

