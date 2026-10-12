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NASDAQ Composite-Performance 12.10.2026 22:34:19

Börse New York in Rot: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Verlusten

Börse New York in Rot: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Verlusten

Der NASDAQ Composite zeigte sich am ersten Tag der Woche im Minus.

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,44 Prozent tiefer bei 27 245,90 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,050 Prozent auf 27 352,51 Punkte an der Kurstafel, nach 27 366,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 27 376,66 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27 219,42 Zählern.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 26 333,04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Stand von 26 281,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22 204,43 Punkten gehandelt.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 17,26 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Comtech Telecommunications (+ 12,71 Prozent auf 1,33 USD), Manhattan Associates (+ 6,34 Prozent auf 217,89 USD), Volvo (B) (+ 5,39 Prozent auf 32,75 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 5,13 Prozent auf 4,92 USD) und Anika Therapeutics (+ 4,55 Prozent auf 20,47 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil CIENA (-9,95 Prozent auf 405,01 USD), AXT (-9,47 Prozent auf 61,98 USD), TTM Technologies (-8,83 Prozent auf 110,33 USD), Nissan Motor (-7,89 Prozent auf 1,75 USD) und Ultra Clean (-7,41 Prozent auf 63,51 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 20 671 030 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,931 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Mit 18,29 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

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AXT Inc. 55,68 -8,84% AXT Inc.
CIENA Corp. 360,80 -10,36% CIENA Corp.
Comtech Telecommunications Corp. 1,19 13,33% Comtech Telecommunications Corp.
Consumer Portfolio Services Inc. 8,10 -2,99% Consumer Portfolio Services Inc.
Manhattan Associates Inc. 188,75 3,59% Manhattan Associates Inc.
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