Börse New York in Rot: NASDAQ Composite beginnt Handel mit Verlusten

Der NASDAQ Composite setzt am vierten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Donnerstag notiert der NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ 0,44 Prozent tiefer bei 25 354,11 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 1,47 Prozent auf 25 092,11 Punkte an der Kurstafel, nach 25 466,19 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 25 068,28 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 401,16 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ Composite bereits um 2,33 Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 27 245,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 26 588,49 Punkte. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 23 406,46 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,12 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Nortech Systems (+ 6,26 Prozent auf 11,38 USD), Trustmark (+ 5,14 Prozent auf 47,90 USD), SpaceX (+ 3,44 Prozent auf 144,56 USD), Erie Indemnity (+ 2,14 Prozent auf 278,00 USD) und Amazon (+ 2,07 Prozent auf 271,69 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Digi International (-20,13 Prozent auf 53,48 USD), Donegal Group B (-16,12 Prozent auf 23,73 USD), Hancock (-10,32 Prozent auf 64,91 USD), Century Casinos (-9,09 Prozent auf 0,50 USD) und AXT (-8,45 Prozent auf 43,00 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 66 590 368 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,571 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Die Americas Car-Mart-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at