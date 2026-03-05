Börse New York in Rot: NASDAQ Composite fällt nachmittags zurück

Am Donnerstag notiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 1,11 Prozent tiefer bei 22 553,93 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,438 Prozent auf 22 707,47 Punkte an der Kurstafel, nach 22 807,48 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 22 500,29 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 22 877,02 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ Composite bereits um 1,04 Prozent. Vor einem Monat, am 05.02.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22 540,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 23 578,13 Punkte. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, bei 18 552,73 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,93 Prozent abwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 124,78 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Expedia (+ 10,94 Prozent auf 245,99 USD), Park-Ohio (+ 8,26 Prozent auf 28,84 USD), Hooker Furniture (+ 6,95 Prozent auf 14,47 USD), Intuit (+ 6,66 Prozent auf 469,45 USD) und Methanex (+ 6,11 Prozent auf 56,58 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Microvision (-28,83 Prozent auf 0,56 USD), CIENA (-16,83 Prozent auf 285,73 USD), American Eagle Outfitters (-14,34 Prozent auf 19,23 USD), JetBlue Airways (-9,50 Prozent auf 4,57 USD) und Photronics (-8,69 Prozent auf 34,69 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 25 206 418 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,773 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die Gladstone Commercial-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

