Börse New York in Rot: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende zurück

Der NASDAQ Composite bewegte sich am Abend im Minus.

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1,59 Prozent tiefer bei 22 540,59 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 1,31 Prozent auf 22 604,02 Punkte an der Kurstafel, nach 22 904,58 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 22 841,28 Punkte, das Tagestief hingegen 22 461,14 Zähler.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 3,55 Prozent. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 05.01.2026, bei 23 395,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 23 499,80 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, bei 19 692,33 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2,99 Prozent zurück. Bei 23 988,26 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 22 461,14 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit FormFactor (+ 17,19 Prozent auf 83,87 USD), InterDigital (+ 9,93 Prozent auf 345,05 USD), PC Connection (+ 9,14 Prozent auf 65,65 USD), AXT (+ 8,96 Prozent auf 20,43 USD) und Align Technology (+ 8,88 Prozent auf 175,62 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Geospace Technologies (-41,50 Prozent auf 9,36 USD), ScanSource (-17,98 Prozent auf 36,36 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-17,12 Prozent auf 106,99 USD), Omnicell (-16,30 Prozent auf 39,08 USD) und AMERCO (-14,72 Prozent auf 50,35 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 48 477 310 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,713 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

2026 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Gladstone Commercial-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

