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Index-Performance 23.07.2026 16:00:56

Börse New York in Rot: NASDAQ Composite fällt zum Handelsstart zurück

Börse New York in Rot: NASDAQ Composite fällt zum Handelsstart zurück

Der NASDAQ Composite fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Am Donnerstag gibt der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ um 1,80 Prozent auf 25 227,28 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,73 Prozent tiefer bei 25 245,54 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 25 690,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 209,26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 358,28 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 1,92 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.06.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 25 587,04 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 23.04.2026, den Wert von 24 438,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, stand der NASDAQ Composite bei 21 020,02 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,57 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Richardson Electronics (+ 19,77 Prozent auf 21,57 USD), IMAX (+ 9,85 Prozent auf 43,17 USD), Comtech Telecommunications (+ 7,02 Prozent auf 1,83 USD), PetMed Express (+ 5,61 Prozent auf 2,07 USD) und AXT (+ 5,32 Prozent auf 55,80 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Resources Connection (-20,82 Prozent auf 3,65 USD), Donegal Group B (-12,71 Prozent auf 20,06 USD), inTest (-6,93 Prozent auf 13,56 USD), Alphabet C (ex Google) (-6,18 Prozent auf 320,78 USD) und Alphabet A (ex Google) (-6,13 Prozent auf 321,13 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 833 695 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,390 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Mit 17,70 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

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