CIENA Aktie
WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095
|NASDAQ Composite-Entwicklung
|
05.03.2026 22:34:46
Börse New York in Rot: NASDAQ Composite gibt zum Handelsende nach
Zum Handelsende bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,26 Prozent tiefer bei 22 748,99 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,438 Prozent leichter bei 22 707,47 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 22 807,48 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 22 500,29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 22 877,02 Punkten.
NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht gewann der NASDAQ Composite bereits um 1,91 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.02.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22 540,59 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, bei 23 578,13 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, bei 18 552,73 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 2,09 Prozent zu Buche. Bei 23 988,26 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 22 124,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Expedia (+ 13,44 Prozent auf 251,54 USD), Methanex (+ 7,00 Prozent auf 57,05 USD), inTest (+ 6,66 Prozent auf 13,30 USD), Intuit (+ 6,05 Prozent auf 466,79 USD) und Park-Ohio (+ 4,43 Prozent auf 27,82 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Microvision (-29,14 Prozent auf 0,55 USD), American Eagle Outfitters (-13,90 Prozent auf 19,33 USD), CIENA (-12,88 Prozent auf 299,30 USD), Commercial Vehicle Group (-10,29 Prozent auf 1,57 USD) und Methode Electronics (-9,90 Prozent auf 7,55 USD).
Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 47 991 104 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,773 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick
2026 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Gladstone Commercial-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,61 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu CIENA Corp.
|
05.03.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
05.03.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite am Mittag in Rot (finanzen.at)
|
05.03.26
|NASDAQ Composite Index-Wert CIENA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CIENA von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
05.03.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
04.03.26
|Ausblick: CIENA gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
26.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIENA von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
25.02.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Start freundlich (finanzen.at)
Analysen zu CIENA Corp.
Aktien in diesem Artikel
|American Eagle Outfitters Inc.
|16,50
|-8,84%
|CIENA Corp.
|256,10
|0,04%
|Commercial Vehicle Group Inc.
|1,33
|0,76%
|Expedia Inc.
|216,05
|-0,12%
|Gladstone Commercial Corp.
|10,64
|-1,02%
|Harvard Bioscience Inc.
|0,47
|-2,07%
|inTest Corp.
|11,20
|-0,88%
|Intuit Inc.
|401,15
|-0,35%
|Methanex Corp.
|45,40
|-7,72%
|Methode Electronics Inc.
|6,45
|-0,77%
|Microvision Inc.
|0,50
|6,40%
|NVIDIA Corp.
|157,30
|-0,25%
|Park-Ohio Holdings Corp.
|27,82
|4,43%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|121,05
|0,41%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|22 748,99
|-0,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt etwas nach: ATX könnte sich an Erholung versuchen -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen erneut fester
Am heimischen Aktienmarkt bleibt der Iran-Krieg das bestimmende Thema. Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein freundlicher Auftakt ab. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag mehrheitlich höher.