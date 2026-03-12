Börse New York in Rot: NASDAQ Composite legt am Donnerstagmittag den Rückwärtsgang ein

Um 17:59 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,39 Prozent schwächer bei 22 400,13 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,834 Prozent auf 22 526,58 Punkte an der Kurstafel, nach 22 716,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 22 290,48 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 22 550,75 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,974 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 12.02.2026, den Stand von 22 597,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.12.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23 195,17 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 12.03.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 17 648,45 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 3,60 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 23 988,26 Punkten. Bei 22 061,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Ballard Power (+ 18,37 Prozent auf 2,55 USD), Lifetime Brands (+ 11,26 Prozent auf 3,36 USD), Methanex (+ 10,13 Prozent auf 58,90 USD), AXT (+ 4,96 Prozent auf 49,71 USD) und Century Casinos (+ 3,79 Prozent auf 1,51 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Americas Car-Mart (-18,79 Prozent auf 15,47 USD), Methode Electronics (-7,84 Prozent auf 5,41 USD), FreightCar America (-7,11 Prozent auf 8,88 USD), Cerus (-6,70 Prozent auf 1,67 USD) und Integra LifeSciences (-6,66 Prozent auf 8,97 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 686 018 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,915 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,90 erwartet. Im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,62 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at