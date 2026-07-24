Börse New York in Rot: NASDAQ Composite legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Um 15:58 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,58 Prozent auf 24 992,29 Punkte zurück. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,121 Prozent auf 25 107,38 Punkte an der Kurstafel, nach 25 137,69 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 25 165,64 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 966,25 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ Composite bereits um 2,83 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2026, stand der NASDAQ Composite bei 25 476,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 24 836,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 21 057,96 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,56 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Safety Insurance Group (+ 41,35 Prozent auf 103,10 USD), SS&C Technologies (+ 10,86 Prozent auf 74,22 USD), VeriSign (+ 4,96 Prozent auf 274,56 USD), Agilysys (+ 4,46 Prozent auf 99,25 USD) und Blackbaud (+ 4,26 Prozent auf 32,58 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Richardson Electronics (-11,32 Prozent auf 19,35 USD), Americas Car-Mart (-7,97 Prozent auf 3,35 USD), Consumer Portfolio Services (-7,10 Prozent auf 8,76 USD), Microvision (-7,05 Prozent auf 0,26 USD) und Gentex (-6,64 Prozent auf 22,22 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 924 299 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,508 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at