Börse New York in Rot: NASDAQ Composite legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein

Das macht der NASDAQ Composite am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch tendiert der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,85 Prozent tiefer bei 23 057,35 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,164 Prozent tiefer bei 23 217,02 Punkten, nach 23 255,19 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 23 057,35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 23 270,07 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 1,34 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23 235,63 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23 348,64 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 19 654,02 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,767 Prozent nach unten. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 916,83 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Silicon Laboratories (+ 50,00 Prozent auf 204,93 USD), Columbia Sportswear (+ 16,83 Prozent auf 67,06 USD), Powell Industries (+ 14,29 Prozent auf 518,00 USD), Cirrus Logic (+ 13,74 Prozent auf 141,70 USD) und Nissan Motor (+ 11,76 Prozent auf 2,66 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Nortech Systems (-8,86 Prozent auf 8,64 USD), Geospace Technologies (-6,26 Prozent auf 16,91 USD), Innodata (-5,37 Prozent auf 51,47 USD), inTest (-5,15 Prozent auf 8,84 USD) und Oracle (-4,29 Prozent auf 148,03 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 715 674 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,811 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,40 Prozent bei der Gladstone Commercial-Aktie an.

