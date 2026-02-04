Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 04.02.2026 16:02:03

Börse New York in Rot: NASDAQ Composite legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein

Börse New York in Rot: NASDAQ Composite legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein

Das macht der NASDAQ Composite am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch tendiert der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,85 Prozent tiefer bei 23 057,35 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,164 Prozent tiefer bei 23 217,02 Punkten, nach 23 255,19 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 23 057,35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 23 270,07 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 1,34 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23 235,63 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23 348,64 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 19 654,02 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,767 Prozent nach unten. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 916,83 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Silicon Laboratories (+ 50,00 Prozent auf 204,93 USD), Columbia Sportswear (+ 16,83 Prozent auf 67,06 USD), Powell Industries (+ 14,29 Prozent auf 518,00 USD), Cirrus Logic (+ 13,74 Prozent auf 141,70 USD) und Nissan Motor (+ 11,76 Prozent auf 2,66 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Nortech Systems (-8,86 Prozent auf 8,64 USD), Geospace Technologies (-6,26 Prozent auf 16,91 USD), Innodata (-5,37 Prozent auf 51,47 USD), inTest (-5,15 Prozent auf 8,84 USD) und Oracle (-4,29 Prozent auf 148,03 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 715 674 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,811 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,40 Prozent bei der Gladstone Commercial-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Silicon Laboratories Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Gladstone Commercial Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cirrus Logic Inc. 118,00 -0,84% Cirrus Logic Inc.
Columbia Sportswear Co. 51,50 0,00% Columbia Sportswear Co.
Geospace Technologies Corp 9,36 -41,50% Geospace Technologies Corp
Gladstone Commercial Corp. 9,83 -0,66% Gladstone Commercial Corp.
Innodata Inc. 37,90 2,93% Innodata Inc.
inTest Corp. 7,85 0,00% inTest Corp.
Nissan Motor Co. Ltd. 2,24 5,59% Nissan Motor Co. Ltd.
Nortech Systems Inc. 8,42 -8,08% Nortech Systems Inc.
NVIDIA Corp. 149,34 2,46% NVIDIA Corp.
Oracle Corp. 118,00 2,36% Oracle Corp.
Powell Industries Inc. 460,00 1,81% Powell Industries Inc.
Silicon Laboratories Inc. 171,00 48,70% Silicon Laboratories Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 96,38 6,64% Strategy (ex MicroStrategy)

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 22 540,59 -1,59%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten: ATX im Minus -- DAX volatil -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende tiefer. Der deutsche Leitindex kann sich am Freitag nicht für eine Richtung entscheiden. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen