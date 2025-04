Börse New York in Rot: NASDAQ Composite letztendlich tief im Minus

Letztendlich notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 5,97 Prozent leichter bei 16 550,61 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 4,60 Prozent schwächer bei 16 790,53 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 17 601,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 16 533,04 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 889,34 Zählern.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ Composite bereits um 2,90 Prozent. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 03.03.2025, bei 18 350,19 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 03.01.2025, den Stand von 19 621,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.04.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 16 277,46 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 14,16 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 20 118,61 Punkte. Bei 16 533,04 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell EZCORP (+ 3,00 Prozent auf 15,78 USD), MarketAxess (+ 2,52 Prozent auf 216,15 USD), Donegal Group B (+ 2,18 Prozent auf 17,37 USD), Intel (+ 2,05 Prozent auf 22,43 USD) und Dorel Industries (+ 2,04 Prozent auf 1,28 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Forward Air (-27,92 Prozent auf 14,95 USD), MKS Instruments (-20,93 Prozent auf 64,27 USD), Resources Connection (-19,76 Prozent auf 5,32 USD), Harvard Bioscience (-19,52 Prozent auf 0,47 USD) und Patterson-UTI Energy (-19,04 Prozent auf 6,93 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 80 889 149 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,060 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet mit 4,44 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,36 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at