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NASDAQ Composite-Marktbericht 18.08.2026 20:03:51

Börse New York in Rot: NASDAQ Composite liegt im Minus

Börse New York in Rot: NASDAQ Composite liegt im Minus

Der NASDAQ Composite verliert am Dienstag an Wert.

Am Dienstag tendiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 1,27 Prozent schwächer bei 26 306,74 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,12 Prozent tiefer bei 26 346,88 Punkten, nach 26 644,91 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 26 266,68 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26 422,50 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 25 520,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26 090,73 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 21 629,77 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 13,22 Prozent zu Buche. Bei 27 190,21 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Intuit (+ 5,42 Prozent auf 353,80 USD), Adobe (+ 4,85 Prozent auf 266,37 USD), Comtech Telecommunications (+ 4,49 Prozent auf 1,75 USD), Erie Indemnity (+ 4,27 Prozent auf 258,34 USD) und Autodesk (+ 4,12 Prozent auf 251,60 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil AXT (-15,17 Prozent auf 81,41 USD), Baiducom (-13,11 Prozent auf 90,48 USD), TTM Technologies (-12,86 Prozent auf 122,85 USD), Methode Electronics (-12,22 Prozent auf 15,87 USD) und FormFactor (-11,79 Prozent auf 121,88 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 11 948 351 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,709 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

2026 weist die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20,48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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