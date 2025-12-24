Börse New York in Rot: NASDAQ Composite liegt zum Handelsstart im Minus

Der NASDAQ Composite gibt seine Gewinne vom Vortag am Mittwochmorgen wieder ab.

Am Mittwoch geht es im NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ um 0,05 Prozent auf 23 550,68 Punkte abwärts. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,025 Prozent leichter bei 23 555,95 Punkten in den Mittwochshandel, nach 23 561,84 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 565,87 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23 527,97 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0,427 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.11.2025, lag der NASDAQ Composite bei 22 872,01 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 24.09.2025, den Wert von 22 497,86 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 24.12.2024, einen Stand von 20 031,13 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 22,15 Prozent aufwärts. Bei 24 019,99 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 6,22 Prozent auf 15,55 USD), FreightCar America (+ 3,78 Prozent auf 11,26 USD), Geron (+ 1,50 Prozent auf 1,35 USD), Anika Therapeutics (+ 1,49 Prozent auf 9,53 USD) und Costco Wholesale (+ 1,46 Prozent auf 867,28 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Donegal Group B (-18,82 Prozent auf 13,31 USD), Taylor Devices (-11,27 Prozent auf 55,01 USD), Consumer Portfolio Services (-4,98 Prozent auf 8,77 USD), inTest (-4,47 Prozent auf 6,84 USD) und Covenant Transport (-4,38 Prozent auf 21,83 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 3 369 667 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,786 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,29 zu Buche schlagen. Die Cogent Communications-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at