Börse New York in Rot: NASDAQ Composite liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus

Der NASDAQ Composite notiert heute trotz positivem Vortag im Minus.

Um 15:58 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,28 Prozent leichter bei 26 433,68 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,081 Prozent stärker bei 26 528,57 Punkten, nach 26 506,99 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 26 368,61 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 542,14 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26 690,62 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 25 929,66 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 08.09.2025, den Stand von 21 798,70 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 13,76 Prozent. Bei 27 190,21 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Roivant Sciences (+ 16,18 Prozent auf 40,58 USD), Intel (+ 5,00 Prozent auf 100,59 USD), Century Aluminum (+ 4,82 Prozent auf 49,03 USD), Oracle (+ 4,71 Prozent auf 166,26 USD) und PDF Solutions (+ 4,12 Prozent auf 47,53 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Baiducom (-8,07 Prozent auf 91,44 USD), Donegal Group B (-7,11 Prozent auf 22,99 USD), Amgen (-6,96 Prozent auf 406,82 USD), SMC (-5,69 Prozent auf 407,48 USD) und Pegasystems (-5,35 Prozent auf 35,36 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 071 567 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4,776 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

In diesem Jahr hat die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,24 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at