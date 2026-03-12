Commercial Vehicle Group Aktie
WKN: A0B7E5 / ISIN: US2026081057
|Index-Performance
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12.03.2026 20:04:24
Börse New York in Rot: NASDAQ Composite notiert am Nachmittag im Minus
Um 20:02 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,60 Prozent leichter bei 22 352,36 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 22 526,58 Zählern und damit 0,834 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (22 716,13 Punkte).
Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 22 550,75 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 22 290,48 Punkten lag.
NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0,759 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.02.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22 597,15 Punkten auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 12.12.2025, den Stand von 23 195,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.03.2025, lag der NASDAQ Composite bei 17 648,45 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 3,80 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 061,97 Zählern.
NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien
Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Ballard Power (+ 15,58 Prozent auf 2,49 USD), Lifetime Brands (+ 13,91 Prozent auf 3,44 USD), Commercial Vehicle Group (+ 12,32 Prozent auf 2,28 USD), Methanex (+ 7,65 Prozent auf 57,57 USD) und TransAct Technologies (+ 7,48 Prozent auf 3,45 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Americas Car-Mart (-18,79 Prozent auf 15,47 USD), FreightCar America (-9,52 Prozent auf 8,65 USD), Cerus (-8,94 Prozent auf 1,63 USD), Methode Electronics (-8,69 Prozent auf 5,36 USD) und Monro Muffler Brake (-8,66 Prozent auf 15,71 USD).
Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 20 259 288 Aktien gehandelt. Mit 3,915 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien
Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,62 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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