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NASDAQ Composite-Performance im Fokus 24.03.2026 20:03:58

Börse New York in Rot: NASDAQ Composite notiert im Minus

Börse New York in Rot: NASDAQ Composite notiert im Minus

Der NASDAQ Composite bewegt sich heute im Minus.

Um 20:02 Uhr gibt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,49 Prozent auf 21 839,51 Punkte nach. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,634 Prozent auf 21 807,60 Punkte an der Kurstafel, nach 21 946,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 21 916,16 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21 712,04 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 24.02.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22 863,68 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 24.12.2025, den Wert von 23 613,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.03.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 18 188,59 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 6,01 Prozent ein. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 522,75 Zählern.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit NETGEAR (+ 14,73 Prozent auf 25,31 USD), Veeco Instruments (+ 11,04 Prozent auf 35,09 USD), Modine Manufacturing (+ 10,17 Prozent auf 232,98 USD), Photronics (+ 10,06 Prozent auf 43,22 USD) und Century Aluminum (+ 9,83 Prozent auf 51,05 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Donegal Group B (-6,77 Prozent auf 16,95 USD), Americas Car-Mart (-6,52 Prozent auf 12,34 USD), Pegasystems (-6,38 Prozent auf 41,53 USD), Blackbaud (-6,36 Prozent auf 40,75 USD) und SS&C Technologies (-6,24 Prozent auf 66,82 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 19 062 308 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,677 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ Composite präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

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Blackbaud Inc. 33,80 -3,43% Blackbaud Inc.
Century Aluminum Co. 42,98 -0,51% Century Aluminum Co.
CIENA Corp. 377,10 1,07% CIENA Corp.
Donegal Group Inc. (B) 16,54 -2,42% Donegal Group Inc. (B)
Modine Manufacturing Co. 201,50 1,46% Modine Manufacturing Co.
NETGEAR Inc. 20,60 -1,90% NETGEAR Inc.
NVIDIA Corp. 154,34 1,11% NVIDIA Corp.
Pegasystems Inc. 35,80 -1,10% Pegasystems Inc.
Photronics Inc. 37,02 5,20% Photronics Inc.
SIGA Technologies Inc. 4,99 -0,20% SIGA Technologies Inc.
SS&C Technologies Holdings Inc 58,00 0,87% SS&C Technologies Holdings Inc
Strategy (ex MicroStrategy) 120,00 1,39% Strategy (ex MicroStrategy)
Veeco Instruments Inc. 31,80 6,71% Veeco Instruments Inc.

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NASDAQ Comp. 21 929,83 0,77%

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