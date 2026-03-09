Börse New York in Rot: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Der NASDAQ Composite gibt seine Gewinne vom Vortag am Montag wieder ab.

Am Montag notiert der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,40 Prozent tiefer bei 22 298,22 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,910 Prozent leichter bei 22 184,05 Punkten in den Montagshandel, nach 22 387,68 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 22 309,99 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 22 061,97 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 09.02.2026, den Stand von 23 238,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.12.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23 576,49 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, bei 18 196,22 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 4,03 Prozent zurück. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 23 988,26 Punkten. Bei 22 061,97 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 13,81 Prozent auf 36,84 USD), 3D Systems (+ 13,78 Prozent auf 2,23 USD), Methanex (+ 10,34 Prozent auf 54,98 USD), United Therapeutics (+ 6,99 Prozent auf 511,58 USD) und CIENA (+ 5,38 Prozent auf 310,00 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Harvard Bioscience (-8,09 Prozent auf 0,51 USD), Microvision (-7,93 Prozent auf 0,53 USD), Upbound Group (-7,68 Prozent auf 18,15 USD), Methode Electronics (-7,66 Prozent auf 6,15 USD) und JetBlue Airways (-7,24 Prozent auf 4,17 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 10 686 955 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,737 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 1,84 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,34 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at