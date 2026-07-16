Börse New York in Rot: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Am Donnerstag tendiert der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,93 Prozent tiefer bei 26 024,97 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,433 Prozent leichter bei 26 155,41 Punkten, nach 26 269,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26 165,37 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 968,44 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ Composite bereits um 0,243 Prozent. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 16.06.2026, bei 26 376,34 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 16.04.2026, einen Stand von 24 102,70 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 16.07.2025, einen Stand von 20 730,49 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 12,00 Prozent. Bei 27 190,21 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten markiert.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Abbott Laboratories (+ 12,29 Prozent auf 100,24 USD), Lifecore Biomedical (+ 7,61 Prozent auf 5,23 USD), JB Hunt Transportation Services (+ 6,95 Prozent auf 295,49 USD), Cintas (+ 6,44 Prozent auf 204,75 USD) und DexCom (+ 6,41 Prozent auf 77,39 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen AXT (-7,94 Prozent auf 49,18 USD), BlackBerry (-7,89 Prozent auf 9,80 USD), Nortech Systems (-7,76 Prozent auf 12,96 USD), Ceva (-7,05 Prozent auf 39,00 USD) und inTest (-6,19 Prozent auf 13,65 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 454 925 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4,470 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 16,85 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at