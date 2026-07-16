Börse New York in Rot: NASDAQ Composite sackt nachmittags ab

Der NASDAQ Composite zeigt sich am Nachmittag in Rot.

Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 1,12 Prozent auf 25 974,23 Punkte zurück. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,433 Prozent auf 26 155,41 Punkte an der Kurstafel, nach 26 269,23 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 165,37 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 955,91 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,437 Prozent. Vor einem Monat, am 16.06.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 26 376,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.04.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 24 102,70 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, bei 20 730,49 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 11,79 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 190,21 Punkten. 20 690,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Abbott Laboratories (+ 10,64 Prozent auf 98,77 USD), Erie Indemnity (+ 9,53 Prozent auf 230,22 USD), Cintas (+ 7,15 Prozent auf 206,13 USD), Integra LifeSciences (+ 6,66 Prozent auf 20,03 USD) und JB Hunt Transportation Services (+ 6,63 Prozent auf 294,60 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen AXT (-14,60 Prozent auf 45,62 USD), BlackBerry (-12,97 Prozent auf 9,26 USD), Ceva (-10,18 Prozent auf 37,69 USD), Amtech Systems (-9,86 Prozent auf 16,46 USD) und TTM Technologies (-9,16 Prozent auf 130,47 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 11 891 283 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4,470 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

In diesem Jahr hat die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 16,85 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at