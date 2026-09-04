Börse New York in Rot: NASDAQ Composite schließt mit Verlusten

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,29 Prozent schwächer bei 26 506,99 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,014 Prozent auf 26 587,90 Punkte an der Kurstafel, nach 26 584,06 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26 444,84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 628,58 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ Composite bereits um 0,563 Prozent. Vor einem Monat, am 04.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26 584,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 26 830,96 Punkte. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, bei 21 707,69 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14,08 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Trend Micro (+ 12,93 Prozent auf 38,80 USD), AXT (+ 9,68 Prozent auf 61,64 USD), TTM Technologies (+ 8,85 Prozent auf 125,60 USD), Ultra Clean (+ 8,77 Prozent auf 72,43 USD) und Americas Car-Mart (+ 8,60 Prozent auf 2,40 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil US Global Investors (-8,87 Prozent auf 2,98 USD), Autodesk (-8,26 Prozent auf 217,90 USD), Adobe (-6,73 Prozent auf 266,51 USD), Synopsys (-5,40 Prozent auf 393,84 USD) und Netflix (-5,35 Prozent auf 78,25 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 33 501 498 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,651 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at