NASDAQ Composite Index

26 506,99
-77,07
-0,29 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
NASDAQ Composite im Fokus 04.09.2026 22:34:53

Börse New York in Rot: NASDAQ Composite schließt mit Verlusten

Börse New York in Rot: NASDAQ Composite schließt mit Verlusten

Der NASDAQ Composite schloss den Freitagshandel mit Verlusten ab.

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,29 Prozent schwächer bei 26 506,99 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,014 Prozent auf 26 587,90 Punkte an der Kurstafel, nach 26 584,06 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26 444,84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 628,58 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ Composite bereits um 0,563 Prozent. Vor einem Monat, am 04.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26 584,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 26 830,96 Punkte. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, bei 21 707,69 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14,08 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Trend Micro (+ 12,93 Prozent auf 38,80 USD), AXT (+ 9,68 Prozent auf 61,64 USD), TTM Technologies (+ 8,85 Prozent auf 125,60 USD), Ultra Clean (+ 8,77 Prozent auf 72,43 USD) und Americas Car-Mart (+ 8,60 Prozent auf 2,40 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil US Global Investors (-8,87 Prozent auf 2,98 USD), Autodesk (-8,26 Prozent auf 217,90 USD), Adobe (-6,73 Prozent auf 266,51 USD), Synopsys (-5,40 Prozent auf 393,84 USD) und Netflix (-5,35 Prozent auf 78,25 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 33 501 498 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,651 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu SIGA Technologies Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu SIGA Technologies Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Adobe Inc. 230,05 -6,18% Adobe Inc.
America's Car-Mart Inc. 2,40 8,60% America's Car-Mart Inc.
Autodesk Inc. 200,65 -1,40% Autodesk Inc.
AXT Inc. 49,00 1,96% AXT Inc.
Consumer Portfolio Services Inc. 8,05 8,78% Consumer Portfolio Services Inc.
Logitech S.A. 87,86 0,57% Logitech S.A.
Netflix Inc. 67,58 -4,98% Netflix Inc.
NVIDIA Corp. 198,60 1,02% NVIDIA Corp.
SIGA Technologies Inc. 3,29 1,86% SIGA Technologies Inc.
Synopsys Inc. 338,50 -4,92% Synopsys Inc.
Trend Micro Inc. 33,75 6,47% Trend Micro Inc.
TTM Technologies Inc. 107,70 8,72% TTM Technologies Inc.
U.S. Global Investors Inc. 3,08 12,41% U.S. Global Investors Inc.
Ultra Clean Holdings Inc. 62,24 9,19% Ultra Clean Holdings Inc.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 26 506,99 -0,29%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

23:43 NVIDIA-Investments im Check: Diese Aktien hielt der KI-Gigant in Q2
23:40 KW 36: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.09.26 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026
02.09.26 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.09.26 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen