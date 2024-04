Börse New York in Rot: NASDAQ Composite schwächelt nachmittags

Der NASDAQ Composite verliert am Dienstag an Wert.

Um 20:01 Uhr gibt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,97 Prozent auf 15 828,16 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,389 Prozent leichter bei 15 920,89 Punkten in den Dienstagshandel, nach 15 983,08 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 15 979,36 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 781,02 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, einen Stand von 16 379,46 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 15 509,90 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 12 226,58 Punkte.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 7,19 Prozent zu Buche. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 16 538,86 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 477,57 Zähler.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell American Bio Medica (+ 566,67 Prozent auf 0,00 USD), Harmonic (+ 12,98 Prozent auf 10,62 USD), Woodward (+ 8,63 Prozent auf 164,10 USD), Perficient (+ 7,57 Prozent auf 46,75 USD) und Nissan Motor (+ 5,96 Prozent auf 581,70 JPY). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen MicroStrategy (-16,74 Prozent auf 1 076,50 USD), Arundel (-11,18 Prozent auf 0,15 CHF), Ebix (-9,32 Prozent auf 0,53 USD), F5 Networks (-8,01 Prozent auf 167,55 USD) und Paccar (-7,25 Prozent auf 105,40 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite weist die Amazon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 640 930 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 2,822 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,05 erwartet. Comtech Telecommunications lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 19,70 Prozent.

Redaktion finanzen.at