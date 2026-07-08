Börse New York in Rot: NASDAQ Composite verbucht Abschläge

Am Mittwoch fällt der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,04 Prozent auf 25 807,18 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,442 Prozent auf 25 704,66 Punkte an der Kurstafel, nach 25 818,69 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 25 526,46 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 856,79 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,740 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.06.2026, stand der NASDAQ Composite bei 25 929,66 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 08.04.2026, einen Wert von 22 635,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 20 418,46 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 11,07 Prozent aufwärts. 27 190,21 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 20 690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Ultra Clean (+ 9,35 Prozent auf 99,27 USD), Akamai (+ 7,84 Prozent auf 123,34 USD), Cogent Communications (+ 7,51 Prozent auf 12,53 USD), Geospace Technologies (+ 6,17 Prozent auf 7,05 USD) und Patterson-UTI Energy (+ 6,12 Prozent auf 9,71 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Agilysys (-5,50 Prozent auf 106,62 USD), EZCORP (-5,19 Prozent auf 33,60 USD), Align Technology (-5,18 Prozent auf 175,62 USD), Daktronics (-4,89 Prozent auf 19,43 USD) und USANA Health Sciences (-4,78 Prozent auf 21,31 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 055 538 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,143 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 16,35 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at