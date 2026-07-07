Börse New York in Rot: NASDAQ Composite verbucht mittags Verluste

Der NASDAQ Composite verbucht am zweiten Tag der Woche Verluste.

Um 17:58 Uhr verliert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,15 Prozent auf 25 821,58 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,616 Prozent tiefer bei 25 960,13 Punkten, nach 26 121,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25 684,15 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 010,02 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 25 709,43 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 07.04.2026, den Wert von 22 017,85 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, bei 20 412,52 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,13 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Adobe (+ 4,96 Prozent auf 228,89 USD), Blackbaud (+ 4,89 Prozent auf 30,70 USD), Commercial Vehicle Group (+ 4,36 Prozent auf 4,79 USD), Paychex (+ 3,90 Prozent auf 109,50 USD) und Intuit (+ 3,88 Prozent auf 282,70 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Ultra Clean (-13,31 Prozent auf 91,48 USD), PDF Solutions (-10,59 Prozent auf 50,74 USD), Intel (-10,47 Prozent auf 109,40 USD), Power Integrations (-9,94 Prozent auf 65,80 USD) und SMC (-9,90 Prozent auf 430,75 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 12 755 971 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,125 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 16,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at