Börse New York in Rot: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Abschläge

Zum Handelsende stand im NASDAQ-Handel ein Minus von 1,00 Prozent auf 23 471,75 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,616 Prozent schwächer bei 23 563,92 Punkten, nach 23 709,87 Punkten am Vortag.

Bei 23 306,66 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 23 590,19 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,446 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 23 195,17 Punkte. Vor drei Monaten, am 14.10.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22 521,70 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, bei 19 044,39 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Infosys (+ 10,45 Prozent auf 19,35 USD), Ultra Clean (+ 9,34 Prozent auf 41,10 USD), Cerus (+ 8,73 Prozent auf 2,74 USD), Volvo (A) (+ 7,47 Prozent auf 34,39 USD) und Synaptics (+ 7,16 Prozent auf 91,47 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Intuit (-6,39 Prozent auf 566,60 USD), Amkor Technology (-6,31 Prozent auf 48,67 USD), Photronics (-5,90 Prozent auf 31,42 USD), Biogen (-5,04 Prozent auf 169,31 USD) und Grupo Financiero Galicia (-4,78 Prozent auf 50,98 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 41 016 913 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,858 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die Gladstone Commercial-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,66 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

