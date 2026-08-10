Monro Muffler Brake Aktie
WKN: 882462 / ISIN: US6102361010
|NASDAQ Composite-Marktbericht
|
10.08.2026 16:01:36
Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start leichter
Am Montag tendiert der NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ 0,18 Prozent schwächer bei 26 643,00 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,038 Prozent tiefer bei 26 680,44 Punkten, nach 26 690,62 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 26 603,13 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26 685,27 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite
Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 10.07.2026, bei 26 281,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, stand der NASDAQ Composite bei 26 247,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 21 450,02 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 14,66 Prozent zu Buche. Bei 27 190,21 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten erreicht.
Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Patterson-UTI Energy (+ 7,40 Prozent auf 10,60 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 6,52 Prozent auf 528,42 USD), ADTRAN (+ 6,06 Prozent auf 6,92 EUR), NetApp (+ 4,67 Prozent auf 198,37 USD) und Lifetime Brands (+ 3,92 Prozent auf 9,55 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Donegal Group B (-12,80 Prozent auf 20,92 USD), Ceva (-12,52 Prozent auf 33,83 USD), AAON (-7,73 Prozent auf 87,50 USD), TransAct Technologies (-6,94 Prozent auf 5,30 USD) und inTest (-6,12 Prozent auf 13,13 USD) unter Druck.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf
Im NASDAQ Composite sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 838 749 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,691 Bio. Euro.
Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf
2026 weist die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu AAON Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AAON Inc.
|89,24
|-5,89%
|ADTRAN Holdings Inc
|6,60
|1,52%
|Ceva Inc.
|27,80
|-10,32%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|7,95
|-1,85%
|Donegal Group Inc. (B)
|24,71
|3,00%
|inTest Corp.
|11,50
|-4,96%
|Lifetime Brands IncShs
|9,27
|0,87%
|Monro Muffler Brake Inc.
|10,10
|-7,34%
|NetApp Inc.
|166,86
|2,06%
|NVIDIA Corp.
|188,46
|-2,50%
|Patterson-UTI Energy Inc.
|9,42
|11,08%
|SIGA Technologies Inc.
|2,93
|-3,93%
|SpaceX
|119,52
|5,27%
|TransAct Technologies Inc.
|5,61
|-1,49%
|Vertex Pharmaceuticals Inc.
|426,55
|-0,59%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|26 605,36
|-0,32%
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