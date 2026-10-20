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Marktbericht 20.10.2026 22:34:24

Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels leichter

Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels leichter

Der NASDAQ Composite gönnte sich zum Handelsende eine Verschnaufpause.

Der NASDAQ Composite ging nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 26 424,82 Punkten aus dem Dienstagshandel. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,371 Prozent leichter bei 26 332,92 Punkten, nach 26 430,89 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 601,72 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 179,74 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26 522,55 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 20.07.2026, bei 25 508,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 22 990,54 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 13,73 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27 722,75 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Zähler.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Myriad Genetics (+ 31,59 Prozent auf 5,54 USD), BlackBerry (+ 8,70 Prozent auf 8,87 USD), Compugen (+ 8,63 Prozent auf 2,14 USD), AmeriServ Financial (+ 6,62 Prozent auf 4,67 USD) und DENTSPLY SIRONA (+ 5,34 Prozent auf 8,87 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen FreightCar America (-31,37 Prozent auf 4,02 USD), Americas Car-Mart (-26,17 Prozent auf 0,79 USD), DXP Enterprises (-4,72 Prozent auf 170,55 USD), Astronics (-3,98 Prozent auf 59,85 USD) und Comtech Telecommunications (-3,65 Prozent auf 1,32 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18 988 928 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,595 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,42 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,11 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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America's Car-Mart Inc. 0,60 -24,05% America's Car-Mart Inc.
AmeriServ Financial Inc. 4,77 2,14% AmeriServ Financial Inc.
Astronics Corp. 53,00 0,00% Astronics Corp.
BlackBerry Ltd 8,40 6,73% BlackBerry Ltd
Century Aluminum Co. 30,69 3,13% Century Aluminum Co.
Compugen Ltd. 2,16 0,70% Compugen Ltd.
Comtech Telecommunications Corp. 1,12 -4,27% Comtech Telecommunications Corp.
DENTSPLY SIRONA Inc 7,95 0,84% DENTSPLY SIRONA Inc
DXP Enterprises Inc. 173,38 1,66% DXP Enterprises Inc.
FreightCar America Inc. 3,76 -7,84% FreightCar America Inc.
Myriad Genetics Inc. 4,94 1,13% Myriad Genetics Inc.
NVIDIA Corp. 196,94 2,19% NVIDIA Corp.
Resources Connection Inc. 2,10 -2,78% Resources Connection Inc.
SIGA Technologies Inc. 3,15 -0,16% SIGA Technologies Inc.

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NASDAQ Comp. 26 749,82 1,23%

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