Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Letztendlich fiel der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,28 Prozent auf 22 090,69 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 1,27 Prozent auf 21 871,04 Punkte an der Kurstafel, nach 22 152,42 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 22 187,06 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 21 851,05 Punkten.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 1,12 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 19.02.2026, den Wert von 22 682,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23 307,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.03.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 17 750,79 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 4,93 Prozent nach. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 23 988,26 Punkten. Bei 21 851,05 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 19,13 Prozent auf 58,09 USD), Microvision (+ 11,95 Prozent auf 0,69 USD), Lifetime Brands (+ 11,74 Prozent auf 4,57 USD), Comtech Telecommunications (+ 10,32 Prozent auf 3,74 USD) und Americas Car-Mart (+ 7,69 Prozent auf 12,18 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Century Aluminum (-10,28 Prozent auf 49,65 USD), Volvo (B) (-8,43 Prozent auf 31,05 USD), Royal Gold (-7,20 Prozent auf 225,07 USD), Net 1 Ueps Technologies (-6,34 Prozent auf 5,02 USD) und Sangamo Therapeutics (-5,28 Prozent auf 0,34 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 41 783 999 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,826 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ Composite hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at