Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Abgaben

Letztendlich notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,54 Prozent leichter bei 26 225,14 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,30 Prozent schwächer bei 26 288,92 Punkten in den Freitagshandel, nach 26 635,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 097,54 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 460,76 Zählern.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,342 Prozent. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 15.04.2026, bei 24 016,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, den Wert von 22 546,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.05.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 19 112,32 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,87 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 26 707,14 Punkte. Bei 20 690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Ballard Power (+ 7,75 Prozent auf 4,45 USD), AXT (+ 7,65 Prozent auf 123,78 USD), Innodata (+ 6,60 Prozent auf 96,10 USD), DexCom (+ 6,59 Prozent auf 61,63 USD) und Landstar System (+ 4,82 Prozent auf 176,04 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen SMC (-16,77 Prozent auf 417,37 USD), Compugen (-9,24 Prozent auf 2,75 USD), Americas Car-Mart (-8,46 Prozent auf 11,04 USD), 3D Systems (-7,93 Prozent auf 3,02 USD) und Geron (-7,86 Prozent auf 1,29 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 52 977 134 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,717 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,08 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at